Фитнес-эксперт рассказал, как легко отказаться от употребления сахара

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, можно ли насовсем отказаться от сахара и как меньше есть сладкой пищи.



Сладкие продукты любят все, от детей до взрослых. Это не удивительно, во-первых, потому, что они вкусные, во-вторых, в ответ на поступление сахара в кровь выделяется серотонин, или гормон радости. Он способствует быстрому улучшению настроения. Именно из-за этого "счастливого" свойства многие люди начинают употреблять сладости не потому, что им действительно вкусно, а из-за появления зависимости от серотонина.

Если у человека лишние килограммы, к чему и приводит переедание сладких продуктов, то, чтобы похудеть, нужно отказаться от них, и вес начнет снижаться. Но значит ли это, что можно обойтись вообще без сахара? Давайте разберемся.

Сахар – это органическое соединение, состоящее из углерода, водорода и кислорода, а еще это простая форма любых углеводов. После пищеварения он в виде глюкозы попадает в кровь. Если мы говорим о чистом продукте, то его особенность – быстрое всасывание в стенках кишечника и повышение уровня сахара.



Как известно, избыток глюкозы организму нужно куда-то утилизировать. Этому способствует гормон инсулин, который и направляет его "под кожу" в виде жировой клетчатки. Так люди и набирают лишний вес.



То есть, чтобы не толстеть, нужно просто уменьшить в своем рационе количество сахара, но до какой степени? Ведь углеводы выполняют важную энергетическую функцию для нашего организма. Они питают наши мышцы и мозг. Но не только чистый сахар является этим самым топливом.

Существует простая форма углеводов и сложная. Особенностью последних является то, что перед тем, как начать всасываться в кровь, они должны пройти определенные фазы гидролиза (расщепления) до глюкозы.



Примером таких углеводов может быть овсяная каша или цельнозерновой хлеб. Не зря все диетологи рекомендуют употреблять подобные блюда, особенно на завтрак. Сложные углеводы долго расщепляются, насыщая наш организм энергией, но не могут спровоцировать увеличения лишнего веса, так как они постепенно попадают в кровь и организм успевает их сжечь, расходуя на повседневную деятельность.

Несложно сделать вывод: для того чтобы мы могли полноценно жить и у нас было достаточно энергии на день, в том числе на тренировки, лучше употреблять исключительно сложные углеводы и отказаться от сахара вообще. Особенно это важно для тех, кто хочет похудеть.

Но я был всегда сторонником того, что не стоит все доводить до абсурда, так как продукты с содержанием сахара – это не только энергия или способ выделить гормон радости. Сладости приносят в нашу жизнь уникальные вкусовые ощущения, отказываться от которых на 100% достаточно глупо. Поэтому существуют правила, соблюдая которые можно себя баловать, но без риска набрать лишний вес.

Для людей глюкоза является важнейшим источником энергии при интенсивной умственной работе. Но я не рекомендую пить сладкие напитки или поедать конфеты килограммами, чтобы покрыть эту потребность. Лучше всегда держать под рукой маленький квадратик горького шоколада, который даст нужное количество энергии для вашего мозга без избытка калорий.



Тем, кто посещает фитнес-зал, поход на тренировку – прекрасный повод порадовать себя чем-то вкусным, в том числе сдобной продукцией. Ведь в "тренажерке" съеденные углеводы станут источником энергии для работающих мышц. Я сам очень люблю сладкое, поэтому за час до занятий с удовольствие выпиваю чашку кофе с маффином или овсяным печеньем. После такой углеводной загрузки тренировка проходит очень эффективно. Главное, после нее уже отказаться от сладкого в пользу высокобелковых продуктов – мяса, рыбы, птицы, а также клетчатки – овощей.

Сладкоежкам я рекомендую обратить внимание на то, что баловать себя лучше в первой половине дня и в незначительном количестве. Ваша зависимость от серотонина имеет именно физиологический характер, о котором я упомянул в начале статьи. Научно доказано, если уменьшить количество сахара в сутки, то запрос от мозга тоже снижается. Другими словами, чем меньше есть, тем меньше хочется.

Для того чтобы вам было легче отказаться от сладкого, уменьшайте не только его количество, но и попробуйте постепенно перейти на сухофрукты, тоже в умеренном количестве. В них содержится достаточно углеводов, но еще есть и пищевые волокна, так необходимые для нашего пищеварения, а также макро- и микроэлементы.