Гастроэнтеролог перечислила продукты, восстанавливающие печень

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Для восстановления печени следует употреблять овсяную кашу, урбеч из расторопши, творог, печеные яблоки и отвар шиповника. Об этом Москве 24 рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.
Специалист отмечает, что в овсянке содержится аминокислота метионин, которая особенно помогает при неалкогольной жировой болезни печени – уменьшает отложение жира в гепатоцитах. Поэтому гастроэнтеролог советует есть этот продукт хотя бы через день.
Идеальное дополнение к овсяной каше – урбеч из расторопши. Можно добавлять его в блюдо по две чайные ложки, рекомендует Дианова. Расторопша влияет на метаболизм и оказывает детоксицирующее действие, уточнила она.
"У творога должна быть определенная жирность. Самая идеальная для печени и желчевыводящей системы – это 5%. Больше будет вредно, ниже – не нужно. Потому что в некоторые нежирные продукты добавляют модифицированный крахмал. И это как раз плохо влияет на жирность печени и усугубляет стеатоз", – отмечает врач.
Еще один полезный продукт для печени – это отвар шиповника, продолжает эксперт.
"Берете ягоды шиповника, добавляете листья стевии для вкуса, чтобы это был не кислый, а именно кисло-сладкий напиток без сахара, и заливаете кипятком. Закрываете крышкой и настаиваете какое-то время. Это хорошая вещь, правильная для печени", – говорит гастроэнтеролог.
Ранее нутрициолог Елена Михайленко рассказала о еде, которая способна оказывать на печень наиболее токсичное и опасное влияние. В первую очередь это сливочное масло, сало, жирные сорта мяса, колбасные изделия и прочие продукты с высоким содержанием животного жира. Кроме того, на здоровье печени может негативно сказаться употребление соли и алкоголя.
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