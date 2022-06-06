Гастроэнтеролог перечислила продукты, восстанавливающие печень

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Для восстановления печени следует употреблять овсяную кашу, урбеч из расторопши, творог, печеные яблоки и отвар шиповника. Об этом Москве 24 рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

Специалист отмечает, что в овсянке содержится аминокислота метионин, которая особенно помогает при неалкогольной жировой болезни печени – уменьшает отложение жира в гепатоцитах. Поэтому гастроэнтеролог советует есть этот продукт хотя бы через день.

Идеальное дополнение к овсяной каше – урбеч из расторопши. Можно добавлять его в блюдо по две чайные ложки, рекомендует Дианова. Расторопша влияет на метаболизм и оказывает детоксицирующее действие, уточнила она.





Нурия Дианова врач-гастроэнтеролог, диетолог Практически всем, у кого есть заболевания печени, творог нужно употреблять ежедневно. Там тоже содержится аминокислота метионин, которая положительно влияет на стеатоз – отложение жира в печени.

"У творога должна быть определенная жирность. Самая идеальная для печени и желчевыводящей системы – это 5%. Больше будет вредно, ниже – не нужно. Потому что в некоторые нежирные продукты добавляют модифицированный крахмал. И это как раз плохо влияет на жирность печени и усугубляет стеатоз", – отмечает врач.

Еще один полезный продукт для печени – это отвар шиповника, продолжает эксперт.

"Берете ягоды шиповника, добавляете листья стевии для вкуса, чтобы это был не кислый, а именно кисло-сладкий напиток без сахара, и заливаете кипятком. Закрываете крышкой и настаиваете какое-то время. Это хорошая вещь, правильная для печени", – говорит гастроэнтеролог.





Нурия Дианова врач-гастроэнтеролог, диетолог Если, например, запечь яблоко с грецким орехом и запить настоем шиповника – это будет бомбическая штука, направленная на регуляцию функции печени и желчевыводящих путей. Улучшается желчеотток, а это всегда благотворно влияет на пищеварение.

Ранее нутрициолог Елена Михайленко рассказала о еде, которая способна оказывать на печень наиболее токсичное и опасное влияние. В первую очередь это сливочное масло, сало, жирные сорта мяса, колбасные изделия и прочие продукты с высоким содержанием животного жира. Кроме того, на здоровье печени может негативно сказаться употребление соли и алкоголя.

