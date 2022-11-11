СК не подтвердил информацию об отправлении студентов колледжа Москвы

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Сведения об отравлении нескольких десятков студентов политехнического колледжа на северо-востоке Москвы в настоящий момент не подтверждаются. Об этом сообщает пресс-служба столичного следственного управления Следственного комитета РФ.

На место выехали следователи Бутырского межрайонного отдела для выяснения обстоятельств произошедшего.

В Мосгазе заверили, что здание колледжа не газифицировано. В то же время источник в экстренных службах рассказал ТАСС, что специалисты не нашли фактов превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ в здании колледжа.

Ранее сообщалось, что 20 студентов политехнического колледжа в Бибирево пожаловались на головную боль. Предполагалось, что они могли отравиться газом.



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