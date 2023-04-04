В ГД высказались о конфликте из-за русского языка на украинском курорте Буковель

На украинском курорте Буковель произошел конфликт между солдатом ВСУ и другим отдыхающим из-за разговора на русском языке. На видео, которое заснял и выложил в соцсети военнослужащий, слышно, как оппонент называет его "провокатором". Рассказываем подробности произошедшего.



"Спровоцировал всю ситуацию"

Ссора между солдатом ВСУ и другим постояльцем разгорелась в одном из спа-отелей на украинском горнолыжном курорте Буковель. Словесную перепалку с оппонентом военный заснял на видео и выложил в соцсети. На кадрах запечатлено, как мужчина в халате называет его "провокатором", а также интересуется, откуда тот приехал. Солдат отвечает, что из Артемовска (украинское название города – Бахмут). "Ну и езжай туда, в свой Бахмут, что ты тут сидишь, отсиживаешься", – заявляет постоялец.

В другом ролике, записанном солдатом, он объясняет, что проходит в Буковеле реабилитацию. По словам военного, отдыхающий якобы "оскорблял ВСУ". В свою очередь, жена постояльца опубликовала видео, где рассказала собственную версию случившегося. Женщина отметила, что вместе с семьей приехала на отдых, где к ним пристал мужчина, которому не понравилось, на каком языке они говорят.

"В спа подошел выпивший военный и начал говорить, на каком языке нам разговаривать. Ему не нравится, что люди разговаривают не на украинском языке. Он начал говорить, что нам нужно ехать в Россию", – пожаловалась она, добавив, что военный подходил к семье несколько раз.





жена отдыхающего Он (солдат ВСУ. – Прим. ред.) спровоцировал так всю ситуацию, что потом в нужный, выгодный ему момент снял на камеру, как мой муж говорит: "Слушай, чувак, что ты провоцируешь? Отстань от меня. Откуда ты вообще взялся?"

По словам женщины, изначально семья не знала, что разговаривает с солдатом ВСУ. Только позднее выяснилось, что в том же отеле проходят реабилитацию военные с психическими отклонениями, уточнила она. Мужчина, который устроил конфликт, также лечится из-за проблем с психикой, утверждает постоялица. Причем, со слов женщины, у него уже возникали ссоры и с другими отдыхающими.



Нападки на русский язык

Непринятие русского языка на Украине – логичное следствие русофобской истерии, начавшейся там еще с момента распада СССР. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

"Запад при поддержке националистических кругов Украины выстраивал линию на превращение этой страны в антироссию. Задействованы были разные механизмы: нападки на русский язык, особенно в западных регионах, подготовка в летних лагерях националистически ориентированной молодежи, хотя все это маскировалось под программы патриотического воспитания", – перечисляет парламентарий.

По словам Новикова, таким образом поэтапно формировалась "украинская псевдогосударственность".





Дмитрий Новиков зампред комитета Госдумы по международным делам В конечном счете победили самые злобные силы – те, кто склонен к тупоголовой нацистской пропаганде. Эта часть публики и проявляет нетерпение к использованию русского языка.

Свою позицию по этому вопросу они "проламывают самым примитивным способом", подчеркнул депутат. "Это касается как людей, которые сидят в как бы государственных кабинетах, так и тех, кто проявляет свой национализм, нацизм на бытовом уровне", – объясняет Новиков.

Инциденты вроде того, что произошел в Буковеле, стали возможны на фоне именно такого контекста, подытожил парламентарий.

