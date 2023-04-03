Фото: телеграм-канал "Политика Страны"

Солдат ВСУ устроил скандал с клиентом одного из спа-отелей в Буковеле из-за разговора на русском языке, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По информации издания, солдат проходил на курорте реабилитацию. По словам жены отдыхающего, инициатором скандала был военнослужащий, который требовал не говорить на русском языке. Девушка также заявила, что мужчина был пьян.

"Ему не нравится, что люди говорят не на украинском языке. Вот и он начал говорить, что нам надо ехать в Россию", – рассказала она в социальных сетях.

В Сети также появилось видео, где гость отеля оскорбляет солдата и советует возвращаться обратно в Артемовск, однако женщина заявила, что военнослужащий подходил к их семье и пытался устроить провокацию, а в нужный момент стал записывать происходящее на камеру. Отмечается, что они оказались не первыми жертвами конфликта с этим бойцом.

Ранее сообщалось, что дети украинских беженцев подвергли травле учительницу с русскими корнями в Дании. Конфликт начался еще в начале февраля этого года, когда учительница с русским происхождением впервые вела урок вместе с датской коллегой в так называемых приемных классах.

Во время урока двое украинских школьников проявили "оскорбительное поведение" по отношению к "датско-русской" учительнице. После занятий оба педагога отправились к руководству школы. Датская учительница вступилась за коллегу с русскими корнями и выразила негодование из-за поведения украинских учеников.

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