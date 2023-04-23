Сбор подписей начали на Кипре под петицией с призывом возобновить авиасообщение с РФ

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Сбор подписей начали на Кипре под петицией с призывом возобновить авиасообщение с Россией по инициативе Координационного совета российских соотечественников (КСРС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координационный совет.

"Выполнение прямых рейсов между Россией и Кипром прекращено более года назад. Это ограничение не повлияло ни на экономику, ни на политическую ситуацию внутри России. С другой стороны, отсутствие прямых авиарейсов крайне негативно сказалось на кипрской экономике", – отметили в петиции.

В документе уточнили, что из-за отсутствия прямых рейсов Кипр теряет порядка 25 процентов туристического потока из-за отсутствия граждан России.

Авторы петиции считают, что благодаря России увеличилась доля внутреннего туризма, что благоприятно сказалось на экономической сфере Кипра. Это способствовало росту инвестиций в турсектор РФ.

Там же заметили, что из-за ограничений выиграло не только российское государство, но и еще 52 страны, поддерживающие прямое воздушное сообщение с РФ. Лидирующую позицию занимает Турция.

"Мы считаем, что кипрское правительство, присоединившись к санкциям ЕС, оказало большую услугу России и Турции, действуя против граждан собственной страны и нанося неприемлемый экономический ущерб кипрской экономике. Предлагаем отменить решение, доказавшее свою неэффективность", – отметили в петиции.

В расширенном заседании координационного совета приняли участие представители России и общественные деятели Кипра, которые приехали из разных городов. У всех участников заседания была возможность подписать петицию прямо на месте.

В рамках слета участники обсудили и празднование на Кипре 78-летия Победы в Великой Отечественной войне. Впервые на Кипр в 2023 году доставят частицу Вечного огня с Могилы неизвестного солдата. Кроме того, в Никосии, Лимасоле, Ларнаке и Пафосе запланированы автопробеги Победы, а также шествие Бессмертного полка, концерты и праздничный салют.

Ранее сообщалось, что Шри-Ланка хочет расширить сотрудничество в транспортной сфере и авиасообщение с Россией. Глава министерства транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана заявил, что планируется развивать транспортное сообщение в целом.

