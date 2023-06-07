В Польше возмутились из-за сувениров с изображением Бандеры в центре Кракова

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В центре Кракова, на витрине одного из магазинов появились сувениры с изображением украинского националиста Степана Бандеры. Об этом в Twitter написал польский священник Тадеуш Исакович-Залеский.

"На витрине рядом с президентом Украины Зеленским находится криминальный Бандера и надпись "слава нации". Что думают по этому поводу мэр города Яцек Майхровский и краковчане Анджей Дуда и Рышард Терлецкий (президент Польши и депутат польского Сейма соответственно. – Прим. ред.)?" – написал священнослужитель.

Исакович-Залеский отдельно обратился с данной проблемой к министру внутренних дел и администрации Польши Мариушу Каминьскому, подчеркнув, что предшественника Каминьского убил Бандера.

Ранее пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Польши Лукаш Ясин заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо извиниться перед Варшавой за Волынскую резню. Представитель польского МИД уточнил, что извинения от украинского лидера окажут положительное влияние на отношения Польши и Украины.

Посол Украины в Польше Василий Зварич, в свою очередь, раскритиковал слова Ясины о необходимости Киева извиниться за Волынскую резню. Зварич сообщил, что в Киеве готовы к диалогу и взаимному пониманию, но призвал проявлять уважение и "взвешенность в высказываниях".