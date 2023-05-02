Медведев прокомментировал идею создания на Украине ордена Бандеры

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией оценил идею создать орден украинского националиста Степана Бандеры в качестве госнаграды для вручения военным. В своем телеграм-канале он предложил создать и другие ордена в честь нацистов.

"Нацисты в Киеве требуют учредить орден Степана Бандеры. Ну чего мелочиться. Если учреждать, то сразу в трех степенях, чтобы на ленте носить через плечо. И не только Степана Бандеры. Можно и орден Евгена Коновальца забацать, и медаль Романа Шухевича зробити. Дальше – больше", – написал Медведев.

Он также предложил немцам создать орден Адольфа Гитлера, а итальянцам – орден Бенито Муссолини. Также Медведев предложил добавить в этот список орден Хорти, Франко, Антонеску и других европейских союзников Гитлера. По его словам, если и прославлять, то всех европейских нацистов.

Ранее на сайте офиса Владимира Зеленского появилась петиция с предложением создать орден Бандеры в качестве госнаграды для вручения военным.

В марте Медведев предложил назвать Украину Schweinisch Bandera-Reich, что в переводе звучит как Свинский Бандера-рейх.