Onet: между Зеленским и Сикорским произошел конфликт во время переговоров

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Во время встречи 13 сентября между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Польши Радославом Сикорским произошел конфликт. Об этом сообщает издание Onet со ссылкой на участников разговора.

Отмечается, что атмосфера между Зеленским и Сикорским была довольно напряженной – "можно было даже говорить о ссоре". По словам источников издания, поляки были удивлены тем, как президент Украины обращался с главой польского МИД.

Так, Зеленский обвинил Польшу в недостаточной помощи, а во время обсуждения Волынской резни украинский лидер выразил мнение, что Польша использует эту тему из внутриполитических целей, и призывал не возвращаться к ней.

В июле этого года власти Польши заявили, что будут препятствовать вступлению Украины в Евросоюз, пока Киев не решит вопросы, связанные с Волынской резней. Министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что тема Волынской резни негативно влияет на отношения между двумя странами.