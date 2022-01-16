В Жулебинском лесопарке обнаружили редкую птицу

Фото: департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Эксперты Мосприроды обнаружили в природном заказнике "Жулебинский" редкую птицу – горихвостку-чернушку. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"По размеру она чуть меньше воробья, тело у нее темное, а хвост окрашен в ржавчато-оранжевый, словно огненный цвет. Согласно сюжету древней сказки, маленькая и трудолюбивая птица принесла на хвосте замерзающим людям огонь", – говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что горихвостка-чернушка – очень подвижная и шумная птица, которая до середины XX века обитала исключительно в горах Алтая и Кавказа. Затем чернушки стали переселяться на запад и восток России.

"Горихвостка обыкновенная, сородич горихвостки-чернушки, занесена в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости", – указано в материале.

Ранее сообщалось, что в столичных парках стали чаще встречаться животные, занесенные в Красную книгу Москвы, – лисы, зайцы-русаки, бобры, ежи и другие. Такое наблюдение зафиксировали эксперты Мосприроды, которые провели более 270 учетов на городских природных территориях.