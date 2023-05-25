Более 500 компаний ушли из России с начала СВО – СМИ

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С начала специальной военной операции на Украине с российского рынка ушли более 500 зарубежных компаний. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные Йельского университета.

Из документа следует, что 151 компания находится в процессе прекращения деятельности в РФ, 175 пытаются "выиграть время", 230 – действуют медленно. В числе последних превалируют в основном компании Китая.

Глава базы данных Йельского университета Джеффри Зонненфельд считает, что уход компаний с российского рынка стал единственным правильным решением. По его словам, после этого стоимость ценных бумаг компаний выросла.

В числе последних решение покинуть российский рынок принял производитель батареек и аккумуляторов Duracell. В компании сообщили, что процедура пройдет в соответствии с российскими нормами и законами. Решение об уходе с рынка приняли акционеры компании.

