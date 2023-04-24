Песков назвал ложью заявления Байдена о развале российской экономики из-за санкций

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Заявления президента США Джо Байдена о развале российской экономики в результате эффективного воздействия санкций являются ложью, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Американский президент Байден и все европейские лидеры <...> успокаивают своих граждан, что санкции работают, Россия загибается, экономика России развалена", – заявил он, выступая на марафоне "Знание. Первые".

Песков подчеркнул, что все эти заявления являются "великой" ложью и враньем.

Он добавил, что к моменту начала специальной военной операции (СВО) в России работали около 1 404 зарубежных компаний, а российский рынок покинули только 120.

"Остальные где-то здесь, они не хотят уходить. Даже те, кто уходит, они все равно тихонько под ковром проговаривают возможные условия для возвращения и не жгут мосты", – сказал Песков.

Россия будет развиваться такими же темпами, как и Франция, невзирая на введенные против нее санкции, подчеркнул официальный представитель Кремля, комментируя прогнозы Международного валютного фонда (МВФ).

Ранее сообщалось, что большинство западных компаний заявляли об уходе из РФ после начала СВО на Украине, но в настоящее время они продолжают работать в стране. Исследователям из Университета Санкт-Галлена в Швейцарии удалось установить, что к ноябрю 2022 года РФ покинули менее 9% иностранных компаний.

До этого МВФ улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2023 году до 0,7%. Вместе с тем, по прогнозу фонда, в 2024 году рост российского ВВП ожидается до 1,3%.

