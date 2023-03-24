Бренд кофе Jacobs могут переименовать в России на Monarch или Milicano – СМИ

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Российская структура нидерландской компании JDE Peet’s может отказаться от использования флагманского бренда Jacobs, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в торговых сетях.

Местные подразделения глобальных компаний вынуждены оптимизировать портфель брендов из-за ограничений на продвижение в РФ западных продуктов. Кофе этого крупного концерна может продаваться под марками Monarch или Milicano. Однако пока это на стадии обсуждений, окончательного решения еще нет.

С начала спецоперации на Украине JDE стремилась, чтобы бизнес в России развивался самостоятельно. Компания не санкционировала вложения в расширение производства и прекратила инвестиции в рекламу и продвижение глобальных брендов.

В JDE подчеркнули, что продолжат обеспечивать клиентов и потребителей в РФ через локальное представительство. Отмечается, что дальнейшее усиление локализации, затрагивающее в том числе портфель брендов, позволит наилучшим образом удовлетворить спрос.

Источник издания добавил, что отказ от бренда Jacobs должен дать российскому заводу больше возможностей для продвижения продукции.

Ранее компания Nestle приняла решение прекратить экспорт в Россию и импорт из страны своей продукции, за исключением товаров первой необходимости. Ограничения коснулись детского питания, каш, лечебных кормов для домашних животных, а также кофе Nespresso и минеральной воды S. Pellegrino.

Позже финансовый директор швейцарской компании Франсуа-Ксавье Рожер заявил, что корпорация не будет полностью прекращать деятельность на территории РФ. Гендиректор компании Марк Шнайдер отметил, что эта позиция не расходится с ценностями концерна и решением, которое было принято еще в марте 2022 года. Он напомнил о значимости продуктов питания, в отношении которых, по его мнению, не должно быть ограничительных мер, как и в отношении лекарств.

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