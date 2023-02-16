Компания Nestle объявила, что не будет полностью сворачивать бизнес в России

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Финансовый директор швейцарской компании Nestle Франсуа-Ксавье Рожер заявил, что корпорация не будет полностью прекращать деятельность на территории РФ.

"У нас нет планов свернуть всю деятельность в России", – передает РИА Новости его слова.

Гендиректор компании Марк Шнайдер отметил, что эта позиция не расходится с ценностями концерна и решением, которое было принято еще в марте 2022 года. Он напомнил о значимости продуктов питания, в отношении которых, по его мнению, не должно быть ограничительных мер, как и в отношении лекарств.

Кроме того, отмечается, что прибыль корпорации снизилась в 2022 году на 45%.

Ранее компания Nestle приняла решение прекратить экспорт в Россию и импорт из страны своей продукции, за исключением товаров первой необходимости. Ограничения коснулись детского питания, каш, лечебных кормов для домашних животных, а также кофе Nespresso и минеральной воды S. Pellegrino.

Позднее появилась информация, что Nestle планирует провести оптимизацию структуры бутиков Nespresso в России.

Nestle прекратила поставки популярного мороженого в Россию

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