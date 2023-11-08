В Москве начали выпускать килограммовые плитки полезного шоколада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Столичная компания "Полезный шоколад", которая выпускает натуральные сладости без сахара, приступила к производству килограммовых шоколадных плиток. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

По его словам, в столице выпуском кондитерских и сахаристых изделий занимается порядка 100 компаний.

"Они выпускают как традиционные сладости, так и различные диетические изделия для спортсменов, детей, взрослых, которые питаются по специальным диетам, лечебным протоколам или в целом придерживаются здорового питания", – уточнил Овчинский.

Компания расширила свою продуктовую линейку и начала производить килограммовые плитки полезного шоколада без добавления сахара, молока и трансжиров, рассказал глава департамента. Новинка создается из какао-масла с орехами и ягодами, а также на молоке из кешью.

Основатель компании Сергей Петров, в свою очередь, добавил, что производитель не использует белый рафинированный сахар. Вместо него добавляются лишь натуральные и безопасные подсластители, поделился он. Петров рассказал, что в составе десертов отсутствует лактоза, а благодаря сочетанию кешью и зеленой гречки удается добиться вкуса молочного шоколада.

Ранее стало известно, что с января по август этого года в столице увеличился оборот производителей пищевых продуктов. Как уточнил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, он вырос на 6,8% в сравнении с аналогичным периодом 2022-го.



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