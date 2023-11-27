В ЕС могут уничтожить сотни тысяч тонн кофе и какао из-за закона о лесах – СМИ

Фото: depositphotos/stillfx

Огромные запасы кофе и какао, хранящиеся в Евросоюзе, могут уничтожить из-за закона о борьбе с вырубкой лесов, который начал действовать в июне этого года, сообщает издание Financial Times.

Документ запрещает экспорт и импорт продуктов, производство и сбыт которых может привести к обезлесению. Это касается пальмового масла, говядины, кофе, какао, сои, а также производных продуктов, таких как шоколад, мебель, печатные бумажные изделия, если они не сертифицированы как происходящие из экологично управляемых регионов.

Газета отмечает, что кофе и какао, произведенные и хранящиеся в Евросоюзе во время переходного периода, который продлится до декабря 2024 года, могут не соответствовать нормам. В этом случае их придется продать за пределами союза или уничтожить.

Летом сообщалось, что стоимость нью-йоркских фьючерсов на какао достигла 3,5 тысячи долларов за тонну, в последний раз такая высокая цена наблюдалась в 2011 году.

По данным экспертов, подорожание связано с кризисом в Западной Африке – ключевом регионе, который поставляет какао-бобы на мировой рынок. В частности, производство страдает от проливных дождей. Кроме того, одни из главных поставщиков какао-бобов Кот-д’Ивуар и Гана испытывают проблемы с выращиванием продукции.

Как оценили в СМИ, урожай бобов в Кот-д’Ивуаре по сравнению с прошлогодним уменьшится на 20%, а в Гане и вовсе упадет ниже исторического среднего показателя. В связи с дефицитом ключевые производители шоколада Lindt&Sprungli AG и Hershey Co. предупредили о возможности дальнейшего роста цен. Вместе с тем существует вероятность, что производители шоколада уменьшат размеры шоколадных плиток.

В России начнут выпускать шоколад без ароматизаторов и животных жиров