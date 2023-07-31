Цены на какао-бобы достигли максимума за десятилетие

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Стоимость нью-йоркских фьючерсов на какао достигла 3,5 тысячи долларов за тонну, в последний раз такая высокая цена наблюдалась в 2011 году. Об этом сообщает газета "Ведомости".

По данным экспертов, подорожание связано с кризисом в Западной Африке – ключевом регионе, который поставляет какао-бобы на мировой рынок. В частности, производство страдает от проливных дождей. Кроме того, одни из главных поставщиков какао-бобов Кот-д’Ивуар и Гана испытывают проблемы с выращиванием продукции.

Как оценили в СМИ, урожай бобов в Кот-д’Ивуаре по сравнению с прошлогодним уменьшится на 20%, а в Гане и вовсе упадет ниже исторического среднего показателя.

В связи с дефицитом ключевые производители шоколада Lindt&Sprungli AG и Hershey Co. предупредили о возможности дальнейшего роста цен. Вместе с тем существует вероятность, что производители шоколада уменьшат размеры шоколадных плиток, отметили эксперты.

С проблемами на фоне кризиса также столкнулись обработчики сырья. В качестве примера подчеркивается резкое сокращение переработки какао-бобов в Великобритании.

Аналитики не ожидают снижения цен в ближайшее время – дороговизна сохранится до 2024 года.

Рост стоимости какао-бобов коснется и Россию, заявил гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия. Он объяснил, что чем больше переработанной продукции производится на территории России, тем меньше страна зависит от ценовых колебаний. Помимо этого, на стоимость какао влияет колебание курса доллара, подытожил Чантурия.

Ранее директор по маркетингу компании "Милфудс" Михаил Глухов предупредил о росте цен на кофе в России на 15% в 2023 году. По его словам, стоимость продукта вырастет вслед за ростом цены в ведущих странах-поставщиках. Он пояснил, что цена на кофе почти полностью зависит от стоимости зеленого кофе и цен на мировых биржах.



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