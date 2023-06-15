Представитель "Милфудс" Глухов заявил о подорожании кофе в России на 15% в 2023 году

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Директор по маркетингу компании "Милфудс", купившей бизнес финской Paulig в России, Михаил Глухов, предупредил о росте цен на кофе в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Глухова, стоимость продукта может вырасти на 15% вслед за ростом цены в ведущих странах-поставщиках. Он пояснил, что цена на кофе почти полностью зависят от стоимости зеленого кофе и цен на мировых биржах.

"Мы пытаемся каким-то образом создать запасы, произвести как можно больше еще по старым ценам", – заверил Глухов.

Он подчеркнул, что локальные производители не будут поднимать цены на продукт от себя из-за экономической ситуации в стране, но будут вынуждены это сделать, если цены на мировом рынке продолжат расти.

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