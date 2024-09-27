ФАС проверит цены на социально значимые продукты в 14 торговых сетях России

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит ценообразование на социально значимые продукты в 14 торговых сетях. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Специалисты проанализируют цены хлебобулочных изделий, молочной и мясной продукции, а также овощей "борщевого" набора. Под проверку подпадут "Пятерочка", "Перекресток", "Магнит", "Дикси", "Ашан", "Лента", "Метро", "О’Кей", "Зельгрос", "Глобус", "Марию Ра", "Монетка", "Верный" и "Азбука вкуса".

Служба отметила, что магазинам необходимо будет предоставить сведения о ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен, об объемах закупки и о реализации товаров с 1 января по 31 августа. Кроме того, ФАС запросила информацию о структуре розничных цен и факторах, влияющих на разницу между розничной и отпускной стоимостями производителя.

"На основе полученных данных служба проведет анализ обоснованности розничных цен на перечисленные социально значимые продовольственные товары. Необоснованное повышение цен станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования", – говорится в сообщении.

Между тем в России появится новый механизм сдерживания цен на куриные яйца. Торговым сетям запретят брать вознаграждение от поставщиков за реализацию определенного количества товара. Соответствующий проект постановления правительства, разработанный ФАС, поддержали Минэкономразвития и Минсельхоз.

На данный момент вознаграждение торговым сетям составляет до 5% от стоимости приобретенных яиц. Проект же относит яйца первой и второй категории к перечню социально значимых товаров, которые не предполагают выплату вознаграждения.

