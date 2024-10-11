ФАС проведет анализ цен на рыбную продукцию в России

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит анализ цен на рыбную продукцию в стране, передает пресс-служба ведомства.

К данному моменту служба отправила запрос рыбодобывающим организациям и поставщикам с целью получить данные об объемах вылова и первичной переработке, упаковке и транспортировке, а также структуре себестоимости рыбной продукции, условиях и сроках ее хранения.

Под анализ подпали наиболее популярные виды рыбы – минтай, треска, пикша, сельдь и горбуша, уточнили в ведомстве.

Кроме того, в ФАС уже поступила информация от торговых сетей о ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен, благодаря чему специалисты службы смогут сделать вывод о структуре ценообразования на рыбную продукцию.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в магазинах России отмечается скудный ассортимент рыбы и высокие цены на нее. По ее словам, стоимость делает продукт недоступным для большой части россиян.

Так, в сентябре 2023 года рыбаки продавали горбушу по 152 рубля за килограмм, сейчас она стоит 270 рублей на Дальнем Востоке. Стоимость белой рыбы доходит до 2 тысяч рублей за килограмм, добавила Матвиенко.

При этом, как она отметила, объем добычи водных биоресурсов в прошлом году вырос по сравнению с 2022 годом и составил 5,3 миллиона тонн.