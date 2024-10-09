Матвиенко назвала скудным ассортимент рыбы в российских магазинах

Фото: пресс-служба Совета Федерации

В магазинах России отмечается скудный ассортимент рыбы и высокие цены на нее. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на правительственном часе с министром сельского хозяйства Оксаной Лут, передает ТАСС.

По словам председателя СФ, цены на рыбу делают ее недоступной для большой части россиян. Так, в сентябре 2023 года рыбаки продавали горбушу по 152 рубля за килограмм, сейчас она стоит 270 рублей на Дальнем Востоке. Стоимость белой рыбы доходит до 2 тысяч рублей за килограмм, добавила Матвиенко.

"Растет нагрузка на предприятия отрасли. И поэтому надо анализировать вместе с ФАС, что происходит с ценами. Если мы, власти, своими решениями повышаем нагрузку на предприятия отрасли, значит, мы должны понимать, что чудес не бывает и никто не будет работать в убыток", – подчеркнула сенатор.

При этом, отметила Матвиенко, объем добычи водных биоресурсов в прошлом году вырос по сравнению с 2022 годом и составил 5,3 миллиона тонн.

Ранее сообщалось, что ФАС проверит цены на социально значимые продукты в 14 торговых сетях. Так, специалисты проанализируют цены хлебобулочных изделий, молочной и мясной продукции, а также овощей "борщевого" набора.

Магазинам необходимо будет предоставить сведения о ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен, об объемах закупки и о реализации товаров с 1 января по 31 августа.