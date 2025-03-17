Финляндия отказалась экспортировать куриные яйца в США

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Финляндия отказалась поставлять США куриные яйца из-за возможных трудностей с бюрократией и проверками. Об этом сообщает местное издание Yle.

Власти США обратились к нескольким европейским странам с просьбой экспортировать яйца на американский рынок на фоне их дефицита в стране.

Тем не менее Хельсинки в данный момент не представляет возможным экспорт такой продукции, поскольку финские власти еще не проводили переговоры с американским руководством по "доступу к рынку", заявила исполнительный директор ассоциации птицеводства Финляндии Леера Лехтиля.

Она указала, что запуск экспорта является очень сложным делом, которое может потребовать проведение продолжительных проверок.

Помимо этого, Финляндия не обладает разрешением на экспорт куриных яиц в Штаты. Из-за того, что страна ни разу не отправляла яйца в США, для возможного разрешения потребуется множество бюрократических процессов и исследований.

Лехтиля заключила, что у Финляндии в любом случае нет такого количества кур, чтобы решить проблему дефицита яиц в Соединенных Штатах.

Дефицит яиц возник в США из-за вспышки птичьего гриппа, который дестабилизировал продовольственные рынки. Процесс по снабжению магазинов яйцами теперь может занять от 6 до 9 месяцев. Цена на этот продукт в США выросла в конце декабря 2024 года на 25%. Средняя цена дюжины яиц в стране – 4,33 доллара.

В феврале Украина выразила готовность отправлять США крупные партии яиц для сохранения американской поддержки.