Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:46

Экология
Главная / Новости /

"Киевводоканал": Киеву грозит дефицит питьевой воды из-за загрязнения Десны

В Киеве сообщили об угрозе дефицита питьевой воды из-за загрязнения реки Десна

Фото: ТАСС/Zuma

Властям Киева придется перейти на иные источники водоснабжения из-за загрязнения реки Десна. Об этом заявил замдиректора "Киевводоканала" Владимир Костюк в интервью украинским СМИ.

"Десна остается основным видом водоснабжения для очистных сооружений Деснянских водопроводных станций и составляет 70% подготовленной питьевой воды для жителей Киева. Альтернативы такому водозабору сегодня нет", – приводит слова Костюка РИА Новости.

По словам Костюка, потеря данного водозабора приведет к серьезным последствиям, в частности, к разбалансировке системы водоснабжения Киева.

"Киевводоканал" дважды в неделю берет пробы в верховьях реки, сообщил Костюк. Согласно последним полученным данным, загрязненная вода спустилась ниже Чернигова. Вместе с тем органическое загрязнение продолжается.

Если же действующие технологии не справятся с очисткой воды, то необходимо будет перейти на альтернативные источники водоснабжения: предположительно, Днепровскую станцию и артезианские источники. Тем не менее подобная система не сможет полностью обеспечить водой весь Киев, заключил Костюк.

В ноябре прошлого года в МИД РФ заявили, что около 12 миллионов тонн радиоактивных отходов могло попасть в Днепр и грунтовые воды из-за проблем с их хранением на Украине. Причиной происшествия мог стать возможный подмыв дамбы одного из хранилищ, расположенного в 800 метрах от реки и ее притока Коноплянка.

В ведомстве добавили, что ситуация с хранением РАО на Украине "принимает ужасающий характер". Так, от переработки урановых руд на Приднепровском химическом заводе образовалось 42 миллиона тонн отходов.

Читайте также


экологияполитиказа рубежом
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика