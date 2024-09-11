"Киевводоканал": Киеву грозит дефицит питьевой воды из-за загрязнения Десны

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Властям Киева придется перейти на иные источники водоснабжения из-за загрязнения реки Десна. Об этом заявил замдиректора "Киевводоканала" Владимир Костюк в интервью украинским СМИ.

"Десна остается основным видом водоснабжения для очистных сооружений Деснянских водопроводных станций и составляет 70% подготовленной питьевой воды для жителей Киева. Альтернативы такому водозабору сегодня нет", – приводит слова Костюка РИА Новости.

По словам Костюка, потеря данного водозабора приведет к серьезным последствиям, в частности, к разбалансировке системы водоснабжения Киева.

"Киевводоканал" дважды в неделю берет пробы в верховьях реки, сообщил Костюк. Согласно последним полученным данным, загрязненная вода спустилась ниже Чернигова. Вместе с тем органическое загрязнение продолжается.

Если же действующие технологии не справятся с очисткой воды, то необходимо будет перейти на альтернативные источники водоснабжения: предположительно, Днепровскую станцию и артезианские источники. Тем не менее подобная система не сможет полностью обеспечить водой весь Киев, заключил Костюк.

В ноябре прошлого года в МИД РФ заявили, что около 12 миллионов тонн радиоактивных отходов могло попасть в Днепр и грунтовые воды из-за проблем с их хранением на Украине. Причиной происшествия мог стать возможный подмыв дамбы одного из хранилищ, расположенного в 800 метрах от реки и ее притока Коноплянка.

В ведомстве добавили, что ситуация с хранением РАО на Украине "принимает ужасающий характер". Так, от переработки урановых руд на Приднепровском химическом заводе образовалось 42 миллиона тонн отходов.