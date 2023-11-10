Около 12 млн тонн радиоактивных отходов может попасть в Днепр – МИД РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 12 миллионов тонн радиоактивных отходов может попасть в Днепр и грунтовые воды из-за проблем с их хранением на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщение опубликовано на сайте дипведомства.

Уточняется, что причиной происшествия может стать возможный подмыв дамбы одного из хранилищ, расположенного в 800 метрах от реки и ее притока Коноплянка.

Подобным образом она прокомментировала информацию о том, что опасные радиоактивные отходы (РАО) на Приднепровском химическом заводе хранятся с нарушением требований безопасности и ненадлежащим образом.

Захарова считает, что ситуация с хранением РАО на Украине "принимает ужасающий характер". Отмечается, что от переработки урановых руд на Приднепровском химическом заводе образовалось 42 миллиона тонн отходов.

Эти отходы в МИД назвали "значительным и опасным источником загрязнения окружающей среды". Кроме того, примерно 14 тонн радиоактивной пыли каждый год разносится по окрестностям, попадая на сельскохозяйственные угодья.

По данным дипведомства, Киев не выделяет финансирование на обеспечение экологической безопасности объектов Приднепровского химического завода. Это может привести к экологической катастрофе не только на территории страны, которую контролирует Киев, но и за ее пределами.

Ранее Захарова заявила, что атаки украинских беспилотников, совершенные Украиной во время ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС в Энергодаре, являются грубым нарушением принципов ядерной безопасности.

В Минобороны РФ до этого сообщили, что силы ПВО перехватили в районе Энергодара девять беспилотников. В ведомстве назвали подобное срывом посещения ЗАЭС делегацией МАГАТЭ и провокацией с целью создания техногенной катастрофы.

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