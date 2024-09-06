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06 сентября, 16:20

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RMF FM: радиоактивные отходы найдены на западе Польши

Радиоактивные отходы найдены на западе Польши – СМИ

Фото: depositphotos/Nomadsoul1

Радиоактивные отходы найдены в населенном пункте Седлец Вольштынского повета Великопольского воеводства на западе Польши. Об этом сообщает RMF FM.

Опасную находку нашли в частном жилом доме и гараже. Около 50 радиоактивных источников, по утверждению оперативных служб, находились внутри бутылок для химических веществ. Эвакуация жителей соседних домов не потребовалась.

Ранее российское правительство утвердило упразднение зоны отчуждения, введенной из-за аварии на ЧАЭС и радиоактивного загрязнения в 1986 году. С 2024 года поселки Барсуки, Прогресс, Князевщина и Нижняя Мельница в Брянской области не считаются этой зоной.

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