Минторг Турции после встречи с фермерами решил не запрещать экспорт лимонов

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Министр торговли Турции Омер Болат заявил на своей странице в соцсети X об отказе от планов ввести ограничения на экспорт лимонов.

Такое решение было принято после встречи с экспортерами, депутатами, представителями торговых и сельскохозяйственных палат, а также фермерами из восьми районов Турции, которая прошла 8 апреля.

На встрече стороны обсудили требования и ожидания экспортеров и фермеров, а также дорожную карту, на основании которой будут приняты меры для обеспечения баланса спроса и предложения.

"На встрече мы согласились с участниками обсуждения, что для обеспечения доступа граждан к продукции по разумной цене не будут разрешены спекуляции, будут поддерживаться стабильные цены", – добавил Болат.

Он также заявил, что турецкие власти будут и дальше следить за стоимостью лимонов на внутреннем рынке и защищать интересы как потребителей, так и фермеров с экспортерами.

О намерении министерства торговли Турции приостановить экспорт лимонов из-за холодов и для обеспечения нужд собственного рынка сообщалось накануне. В ведомстве заявляли, что ограничения должны были быть сняты при улучшении ситуации.

