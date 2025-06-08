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Французский лидер Эммануэль Макрон начал угрожать Китаю после того, как осознал, что западные страны не смогут повлиять на ход конфликта на Украине. Об этом сообщает издание Sohu.

Автор статьи отмечает, что лидеры Запада хотят найти объект для "перекладывания ответственности" после того, как украинский конфликт зашел в тупик. В частности, выступая на конференции "Диалог Шангри-Ла", Макрон заявил, что если Пекин не заставит КНДР отказаться от помощи России, то НАТО вмешается в дела Юго-Восточной Азии.

Отмечается, что подобные высказывания президента Франции могут привести к серьезным проблемам как для Североатлантического альянса, так и для самого Парижа, поскольку ни одна страна не имеет права насаждать свой политический курс другому государству.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Пекин выступают за "прочный и надежный мир" на Украине. Он отметил, что для этого необходимо "немедленное и безоговорочное прекращение огня".

Французский лидер также предложил сформировать коалицию европейских стран с Индией и азиатскими государствами. По его словам, если страны объединятся, то на них придется "треть мирового роста, а в плане торговли даже больше".