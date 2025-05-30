Макрон призвал создать коалицию Европы и стран Индо-Тихоокеанского региона

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Французский лидер Эммануэль Макрон на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" предложил сформировать коалицию европейских стран с Индией и азиатскими государствами. Об этом сообщает ТАСС.

По словам президента Франции, если страны объединятся, то на них придется "треть мирового роста, а в плане торговли даже больше". Стратегию в отношении Индо-Тихоокеанского региона власти республики представят в ближайшие недели, пообещал Макрон, выразив желание развивать этот подход в масштабах всей Европы.

Он также отметил, что в регионе есть "много надежных партнеров", некоторые из которых обладают сдерживающим потенциалом. В связи с этим французский лидер призвал к созданию "стратегической автономии" и тесному сотрудничеству в сфере безопасности и обороны.

Кроме того, особое внимание Макрон уделил торговому сотрудничеству и заключению новых соглашений в этой области между ЕС и странами региона.

Между тем Индия продолжает тесное сотрудничество с Россией. Например, в начале года страны заключили контракт по продаже и поставке противокорабельных крылатых ракет. Благодаря этому Индия сможет увеличить боевые возможности подводного флота ВМФ.

На десятилетнее сотрудничество государств ранее указывал и Владимир Путин. По его словам, за это время между двумя государствами сложились уникальные по своему качеству и уровню доверия отношения, в рамках которых РФ готова наращивать экспорт удобрений в Индию, а также поставки нефти и сжиженного природного газа.