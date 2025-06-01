Новости мира: видео с Макроном вызвало бурное обсуждение в соцсетях

В центре внимания общественности оказался президент Франции. В сети распространилось видео, где Эммануэль Макрон якобы получает пощечину от супруги, а также кадры, где он исполняет песню Comme D’Habitude – о рутине в отношениях. Личная жизнь главы государства вновь стала предметом обсуждения: его роман с Брижит Макрон начался, когда ему было 15, а она преподавала в его школе и была старше на 25 лет.

Миллиардер Илон Маск завершил свою работу в администрации президента США, где более четырех месяцев возглавлял департамент по повышению эффективности работы правительства. За это время, по оценкам, удалось сэкономить 200 миллиардов долларов за счет оптимизации расходов. Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Маск продолжит участие в масштабной правительственной реформе, несмотря на уход с должности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.