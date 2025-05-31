MWM: ФРГ впервые со времен нацистов отправила постоянные войска в другую страну

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Германия впервые со времен нацисткой эпохи отправила свои регулярные войска базироваться в другую страну, пишет Military Watch Magazine (MWM).

"Немецкая армия начала первое постоянное развертывание своих подразделений на иностранной территории со времен нацисткой Германии, сформировав новую 45-ю танковую бригаду, расположенную в Вильнюсе", – говорится в материале.

Предполагается, что бригада будет расширена до 4 800 человек личного состава, а к концу 2025 года она будет оснащена танками Leopard 2 и 44 боевыми машинами пехоты Puma. В следующем году ее расширят за счет танкового артиллерийского батальона, оснащенного гаубицами PzH 2000.

"В ответ на эскалацию напряженности с членами НАТО в регионе российские войска сами стали действовать более тесно вместе с белорусскими и северокорейскими войсками в Восточной Европе", – уточнили в СМИ.

Кроме того, развертывание немецких войск в этом регионе считается особенно важным для США, которые хотят уменьшить свое бремя размещения сухопутных войск в Восточной Европе, добавили журналисты.

Ранее стало известно, что немецкий Бундесвер в сентябре 2025 года проведет масштабные военные учения с участием солдат НАТО для отработки сценария возможного нападения России. В маневрах могут участвовать до 800 тысяч военнослужащих. Основной целью учений будет отработка переброски войск НАТО в страны Балтии и Польшу.

