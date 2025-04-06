Bild: ФРГ проведет в сентябре учения по отработке сценария "нападения РФ"

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Немецкий бундесвер в сентябре проведет масштабные военные учения с участием солдат НАТО для отработки сценария возможного нападения России. В маневрах могут участвовать до 800 тысяч военнослужащих, сообщает Bild.

"С 25 сентября... Гамбург на три дня превратится в военный центр... Бундесвер начинает масштабные учения Red Storm Bravo... Сценарий – нападение России на Запад", – говорится в публикации.

По данным издания, основной целью учений будет отработка переброски войск НАТО в страны Балтии и Польшу. В ходе учений планируется отработать перемещение войск по городу, медицинскую эвакуацию, использование вертолетов и реагирование на постановочные инциденты.

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призвал все европейские страны "готовиться к войнам". По его мнению, Россия в течение пяти лет или менее будет готова воевать с НАТО. При этом Кубилюс не пояснил, зачем Москве нужен подобный конфликт.

В начале марта лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали план милитаризации Европы (ReArm EU), предложенный Еврокомиссией. По данным СМИ, согласно документу, планируется привлечь дополнительные 800 миллиардов евро на оборону.

