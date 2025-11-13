Bild: в армию ФРГ хотят призывать по жеребьевке

Фото: 123RF.com/rokastenys

Фракции блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии в Бундестаге договорились по поводу законопроекта о новой стратегии военной службы. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники.

27 августа правительство ФРГ одобрило законопроект главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о новой модели службы. Но тогда в Бундестаге документ "забуксовал", так как фракция блока ХДС/ХСС призывала конкретно указать, при каких обстоятельствах будет осуществляться возвращение к воинской повинности.

По предварительным данным, правящие фракции решили сделать обязательным прохождение медосвидетельствования для мужчин определенного возраста. Новобранцев планируют набирать в армию по личной инициативе граждан. Если же войска не удастся укомплектовать до нужного Бундесверу количества военных, то по жребию будут призваны мужчины из числа прошедших медосмотр.

Данные меры предпринимаются, чтобы численность Бундесвера увеличилась с 183 тысяч до 260 тысяч военнослужащих к 2035 году.

Обязательный призыв в армию в Германии был отменен в июле 2011 года. Затем произошел переход на профессиональные войска.

Ранее СМИ сообщали, что власти ФРГ намерены сформировать "самую сильную армию в Европе". Цель будет достигнута за счет ежегодного увеличения числа 18-летних добровольцев. Предполагается, что к 2031 году их количество должно достигнуть 40 тысяч человек.

Вместе с тем Минобороны ФРГ планирует привлечь на службу 15 тысяч добровольцев, а затем ежегодно увеличивать эту цифру на 3–5 тысяч человек. Добровольцам будет выплачиваться заработная плата в размере 2 тысячи евро в месяц.

