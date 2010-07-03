Комары принесли смертельные тропические лихорадки в Россию

Жителям России угрожают смертельные тропические болезни – вирусы Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на эпидемиологов.

Отмечается, что переносчики заболеваний распространились вдоль Черноморского побережья и в Крыму, а в дальнейшем могут переселиться в Центральную Россию.

Юг России атаковала лихорадка Западного Нила, переносчиками которой являются комары. Роспотребнадзор распространил сообщение о семи заболевших на Кубани.

Однако угроза распространения тропических болезней куда масштабнее, поскольку, если такой комар укусит хотя бы одного туриста, эпидемия может охватить целый регион.

Ученые считают, что насекомые мигрируют на север из Египта и Юго-Восточной Азии из-за глобально потепления. По прогнозам, к 2050 году эти комары распространятся даже в Швеции.

Основные переносчики – комары Aedes aegypti и Aedes albopictus. Их легко отличить от представителей средней полосы России по ярким белым отметинам на ногах.

Ранее сообщалось, что в 2019 году жертвами лихорадка Денге в Таиланде стали более 30 тысяч человек, из них 40 погибли – это самые высокие показатели за последние пять лет.