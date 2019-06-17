Денге или жизнь: чем опасна лихорадка и можно ли ехать в Таиланд

В Таиланде бушует лихорадка денге. С начала года ее жертвами стали более 30 тысяч человек, из них 40 погибли – это самые высокие показатели за последние пять лет. Москва 24 выяснила, стоит ли россиянам отказываться от поездок в Таиланд, как распознать болезнь и что сделать, чтобы себя защитить.

Симптомы лихорадки денге

Первое, что нужно знать о денге, – вакцины от этой лихорадки нет, а лечение носит симптоматический характер. То есть лекарства облегчат состояние, но справляться с инфекцией будет организм сам. Лихорадку разносят зараженные от людей или животных самки комаров семейства Aedes: у них заметны белые полоски на спине и ногах. В России такие комары не водятся, их излюбленные места – страны с субтропическим и тропическим климатом. Самый большой риск инфицирования – в Таиланде, Индии, Мексике, Коста-Рике, Бразилии, на Филиппинах. Эпидемиологическая обстановка этих государств из-за жаркого и влажного климата остается неспокойной не первый год, отметил доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.





Владислав Жемчугов специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Страны приэкваториальной зоны не первый год отмечены острой эпидемиологической обстановкой. Всплеск лихорадки происходит в сезон дождей, если говорить о Таиланде, то больше других случаев зафиксировано в центральной и северо-восточной частях страны. Вакцины нет, поэтому все риски туристы берут на себя.

Первые симптомы лихорадки – высокая температура, ломота в теле, боль в мышцах, костях, суставах, в животе, сильная боль в глазах, сыпь на коже. Причем симптомы могут проявиться не сразу после укуса – инкубационный период длится от трех до 14 дней. Иногда зараженные туристы успевают даже вернуться в Россию, и опасное заболевание настигает их здесь. Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль за россиянами, возвращающимися из Таиланда, и подготовил лаборатории для диагностики заболевания. Диагностировать лихорадку денге, к счастью, не составляет труда.

"В аэропортах на этот случай установлены дистанционные датчики измерения температуры, чтобы на случай отклонений от нормы оказать помощь и даже спасти жизнь, – продолжает Жемчугов. – Если лихорадка, которую подхватил человек в Таиланде, настигнет его здесь, врачи сделают все, чтобы помочь. Отмечу, от человека к человеку лихорадка не передается: заразиться можно только от переносчика-комара". Если после поездки за границу состояние ухудшилось, нужно немедленно обратиться к врачу, обязательно рассказать о выезде в другую страну и ответить на все вопросы врача относительно вашего путешествия.

Куда поехать вместо Таиланда

Специалисты советуют отказаться от поездки в Таиланд сейчас, в сезон дождей. Ведь единственный способ обезопасить себя от инфекции – не лезть в очаг распространения. Врач-инфекционист высшей категории София Русанова рекомендует выбрать для отпуска другие страны, пока не пройдет вспышка: "Ехать в страну, где всплеск лихорадки, это все равно что идти в семью, где все слегли с гриппом: вы знаете, что заразитесь, что это опасно, но все равно идете? Зачем?" Она рекомендует подобрать более благополучную с точки зрения эпидситуации альтернативу, благо вариантов хватает на любой вкус и бюджет. Для Крыма и Сочи даже не нужен загранпаспорт, а Турция и Черногория – хорошие варианты близкой заграницы, доступные по соотношению цены и уровня сервиса.

Если вы уже оказались в Таиланде или отменить поездку совсем нельзя, стоит максимально позаботиться о своей защите от насекомых: ни вакцины, ни лечения, ни другого способа избежать лихорадки, находясь в ее очаге, нет. Владислав Жемчугов напоминает, что нужно носить одежду, которая закрывает большую часть тела, запастись средствами от комаров и насекомых, закрывать окна и двери, позаботиться о противомоскитной сетке.



"Обязательно стоит поинтересоваться, как отель борется с насекомыми. В хороших отелях в каждом номере есть фумигаторы, а территорию обрабатывают средствами. С собой носить репелленты, не ехать на экскурсии в джунгли, особенно в сплав по реке в джунглях отправляться опасно, а это популярная там экскурсия. Вообще избегать рек, болотистых мест, стоячей воды, не селиться рядом с ними", – говорит инфекционист. София Русанова добавляет: "Вечер – опасное время, поэтому лучше не выходить из номера, не гулять по улицам либо одеться так, чтобы не было открытого тела. Все окна и двери на ночь нужно закрывать".

Лихорадка денге коварна. Заболевание имеет четыре штамма вируса, и человек, переболев одним из них впервые, почти со стопроцентной вероятностью вылечится без последствий. Но если позже снова укусит инфицированный комар с другим штаммом вируса, лихорадка будет крайне опасной – организм ее может не перенести. Дело в том, что повторное заражение почти всегда протекает в так называемой геморрагической форме, симптомы которой не отличаются от классической формы, последствия непредсказуемы, а осложнения очень страшны: возможные варианты – энцефалит, менингит, паротит, отит, тромбофлебит. О том, чтобы снова отдохнуть в той стране, где человек единожды заразился лихорадкой, лучше даже не мечтать.

У страховки глаза велики

Фото: предоставлено героем статьи

Роман Цыренков отдыхал на популярном у россиян курорте на Пхукете в мае 2019. О том, что в королевстве бушует лихорадка, знал до путешествия, но отказываться от экзотичного отпуска не стал. С волнением перед поездкой справился рационально: детально изучил меры предосторожности, выяснил, где купить средства от комаров, позаботился о хорошей страховке. "Я, когда туда ехал, переживал и читал, что есть вероятность подхватить лихорадку. Читал про опасных комаров, но это характерно для любой тропической страны. Я закупил хорошие местные средства от москитов – слава богу, их там можно найти везде – от сетевых супермаркетов до аптек. Я покупал в аптеках – так надежнее. Паники, по крайней мере, на Пхукете, не было, может, как раз потому, что средства от комаров там хорошие и доступные".

Крайне важный момент – страховка. Роман выбрал ее внимательно, отдельно убедился в том, что лихорадка денге – страховой случай, и расходы на лечение, если его укусит комар-переносчик, ему компенсируют. "Для Таиланда сама лихорадка – это не новость, поэтому там нет паники по этому поводу. По крайней мере, ее не было, когда я отдыхал. Но страховку нужно выбирать и читать очень и очень внимательно, – советует турист. – И выбирать полис, который покрывает расходы на лечение этой лихорадки".

Если страховки нет или лихорадка денге не прописана как страховой случай, лечиться придется из своего кармана. Можно обратиться к страховому агенту до поездки и попросить добавить какое-то конкретное заболевание в список страховых случаев: стоимость этой опции будет в тысячу раз ниже, чем расходы на пребывание в госпитале в чужой стране. По страховке вас отправят в ту больницу, с которой сотрудничает страховая компания, при этом все расходы она возьмет на себя. Для сравнения: вызов скорой помощи там стоит в среднем две тысячи бат (курс к рублю примерно 1:2), при этом в карете скорой нет врача, эти деньги вы платите только за транспортировку в больницу. Прием терапевта в частной клинике обойдется в тысячу бат, прибавляем к этому деньги, которые возьмут абсолютно за все манипуляции и анализы, и покупку лекарств. Итог: лихорадка может стоить нескольких тысяч долларов, испорченного отпуска и подорванного здоровья.

Екатерина Рукавичникова