Денге или жизнь: чем опасна лихорадка и можно ли ехать в Таиланд

В Таиланде бушует лихорадка денге. С начала года ее жертвами стали более 30 тысяч человек, из них 40 погибли – это самые высокие показатели за последние пять лет. Москва 24 выяснила, стоит ли россиянам отказываться от поездок в Таиланд, как распознать болезнь и что сделать, чтобы себя защитить.
Симптомы лихорадки денге
Первое, что нужно знать о денге, – вакцины от этой лихорадки нет, а лечение носит симптоматический характер. То есть лекарства облегчат состояние, но справляться с инфекцией будет организм сам. Лихорадку разносят зараженные от людей или животных самки комаров семейства Aedes: у них заметны белые полоски на спине и ногах. В России такие комары не водятся, их излюбленные места – страны с субтропическим и тропическим климатом. Самый большой риск инфицирования – в Таиланде, Индии, Мексике, Коста-Рике, Бразилии, на Филиппинах. Эпидемиологическая обстановка этих государств из-за жаркого и влажного климата остается неспокойной не первый год, отметил доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Первые симптомы лихорадки – высокая температура, ломота в теле, боль в мышцах, костях, суставах, в животе, сильная боль в глазах, сыпь на коже. Причем симптомы могут проявиться не сразу после укуса – инкубационный период длится от трех до 14 дней. Иногда зараженные туристы успевают даже вернуться в Россию, и опасное заболевание настигает их здесь. Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль за россиянами, возвращающимися из Таиланда, и подготовил лаборатории для диагностики заболевания. Диагностировать лихорадку денге, к счастью, не составляет труда.
"В аэропортах на этот случай установлены дистанционные датчики измерения температуры, чтобы на случай отклонений от нормы оказать помощь и даже спасти жизнь, – продолжает Жемчугов. – Если лихорадка, которую подхватил человек в Таиланде, настигнет его здесь, врачи сделают все, чтобы помочь. Отмечу, от человека к человеку лихорадка не передается: заразиться можно только от переносчика-комара". Если после поездки за границу состояние ухудшилось, нужно немедленно обратиться к врачу, обязательно рассказать о выезде в другую страну и ответить на все вопросы врача относительно вашего путешествия.
Куда поехать вместо Таиланда
Специалисты советуют отказаться от поездки в Таиланд сейчас, в сезон дождей. Ведь единственный способ обезопасить себя от инфекции – не лезть в очаг распространения. Врач-инфекционист высшей категории София Русанова рекомендует выбрать для отпуска другие страны, пока не пройдет вспышка: "Ехать в страну, где всплеск лихорадки, это все равно что идти в семью, где все слегли с гриппом: вы знаете, что заразитесь, что это опасно, но все равно идете? Зачем?" Она рекомендует подобрать более благополучную с точки зрения эпидситуации альтернативу, благо вариантов хватает на любой вкус и бюджет. Для Крыма и Сочи даже не нужен загранпаспорт, а Турция и Черногория – хорошие варианты близкой заграницы, доступные по соотношению цены и уровня сервиса.
Если вы уже оказались в Таиланде или отменить поездку совсем нельзя, стоит максимально позаботиться о своей защите от насекомых: ни вакцины, ни лечения, ни другого способа избежать лихорадки, находясь в ее очаге, нет. Владислав Жемчугов напоминает, что нужно носить одежду, которая закрывает большую часть тела, запастись средствами от комаров и насекомых, закрывать окна и двери, позаботиться о противомоскитной сетке.
"Обязательно стоит поинтересоваться, как отель борется с насекомыми. В хороших отелях в каждом номере есть фумигаторы, а территорию обрабатывают средствами. С собой носить репелленты, не ехать на экскурсии в джунгли, особенно в сплав по реке в джунглях отправляться опасно, а это популярная там экскурсия. Вообще избегать рек, болотистых мест, стоячей воды, не селиться рядом с ними", – говорит инфекционист. София Русанова добавляет: "Вечер – опасное время, поэтому лучше не выходить из номера, не гулять по улицам либо одеться так, чтобы не было открытого тела. Все окна и двери на ночь нужно закрывать".
Лихорадка денге коварна. Заболевание имеет четыре штамма вируса, и человек, переболев одним из них впервые, почти со стопроцентной вероятностью вылечится без последствий. Но если позже снова укусит инфицированный комар с другим штаммом вируса, лихорадка будет крайне опасной – организм ее может не перенести. Дело в том, что повторное заражение почти всегда протекает в так называемой геморрагической форме, симптомы которой не отличаются от классической формы, последствия непредсказуемы, а осложнения очень страшны: возможные варианты – энцефалит, менингит, паротит, отит, тромбофлебит. О том, чтобы снова отдохнуть в той стране, где человек единожды заразился лихорадкой, лучше даже не мечтать.
У страховки глаза велики
Роман Цыренков отдыхал на популярном у россиян курорте на Пхукете в мае 2019. О том, что в королевстве бушует лихорадка, знал до путешествия, но отказываться от экзотичного отпуска не стал. С волнением перед поездкой справился рационально: детально изучил меры предосторожности, выяснил, где купить средства от комаров, позаботился о хорошей страховке. "Я, когда туда ехал, переживал и читал, что есть вероятность подхватить лихорадку. Читал про опасных комаров, но это характерно для любой тропической страны. Я закупил хорошие местные средства от москитов – слава богу, их там можно найти везде – от сетевых супермаркетов до аптек. Я покупал в аптеках – так надежнее. Паники, по крайней мере, на Пхукете, не было, может, как раз потому, что средства от комаров там хорошие и доступные".
Крайне важный момент – страховка. Роман выбрал ее внимательно, отдельно убедился в том, что лихорадка денге – страховой случай, и расходы на лечение, если его укусит комар-переносчик, ему компенсируют. "Для Таиланда сама лихорадка – это не новость, поэтому там нет паники по этому поводу. По крайней мере, ее не было, когда я отдыхал. Но страховку нужно выбирать и читать очень и очень внимательно, – советует турист. – И выбирать полис, который покрывает расходы на лечение этой лихорадки".
Если страховки нет или лихорадка денге не прописана как страховой случай, лечиться придется из своего кармана. Можно обратиться к страховому агенту до поездки и попросить добавить какое-то конкретное заболевание в список страховых случаев: стоимость этой опции будет в тысячу раз ниже, чем расходы на пребывание в госпитале в чужой стране. По страховке вас отправят в ту больницу, с которой сотрудничает страховая компания, при этом все расходы она возьмет на себя. Для сравнения: вызов скорой помощи там стоит в среднем две тысячи бат (курс к рублю примерно 1:2), при этом в карете скорой нет врача, эти деньги вы платите только за транспортировку в больницу. Прием терапевта в частной клинике обойдется в тысячу бат, прибавляем к этому деньги, которые возьмут абсолютно за все манипуляции и анализы, и покупку лекарств. Итог: лихорадка может стоить нескольких тысяч долларов, испорченного отпуска и подорванного здоровья.
Екатерина Рукавичникова