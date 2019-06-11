Как изменится порядок выезда детей за пределы России

С 12 июня в России изменится порядок выезда детей за пределы страны. С этого дня Погранслужба ФСБ больше не будет принимать заявления от одного из родителей о несогласии с заграничным путешествием ребенка. Рассказываем, какие еще изменения произойдут и что нужно знать, чтобы без проблем организовать детям поездку в другую страну.

Что изменится

С 12 июня 2019 года Погранслужба ФСБ больше не будет принимать заявления от россиян о несогласии на выезд из страны несовершеннолетнего ребенка. Теперь просьбу нужно будет подавать в территориальные органы МВД, которые занимаются вопросами миграции. А если родитель проживает за пределами России, он может обратиться в дипломатическое представительство или в российское консульство.

При этом если, например, ребенок отправляется в путешествие за рубеж вместе с мамой, то согласие папы уже не потребуется, и наоборот.

Но если один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей все же захочет запретить поездку, вопрос будет решаться через суд. В свою очередь пограничники отследят, чтобы в таком случае ребенок не пересек границу.

Если детей останавливают в пункте пропуска и не дают им покинуть страну, то их отправят обратно вместе с сопровождающим. А о ситуации проинформируют родителей. Кроме того, ребенок сможет подождать в специальном помещении, пока за ним не прибудут родственники.

Как отправить ребенка за границу

Специалист по гражданскому и международному праву, адвокат Мария Ярмуш рассказала Москве 24, что изменения связаны исключительно с порядком подачи заявления от родителя, который не хочет, чтобы его ребенок выезжал за пределы страны.

"Обычно люди боятся, что ребенка вывезут и потом не вернут, например, если за границей один из родителей захочет вступить в брак. Такое бывает, и когда родители друг другу мстят, если не хотят, чтобы другой мог путешествовать вместе с ребенком", – пояснила Ярмуш.



Мария Ярмуш адвокат Теперь можно будет обратиться с заявлением в орган МВД, который занимается миграцией. Они есть в шаговой доступности в каждом районе.

Кроме того, если мама или папа живут за границей и хотят поставить запрет на выезд из РФ, то должны обратиться в российское консульство.

"Например, родитель, живущий за границей, не хочет, чтобы его ребенок уезжал с другим родителем из России и чтобы потом не пришлось искать его по всему миру", – добавила адвокат.

Также специалист рассказала, что сейчас необходимо получить родителям для отправки несовершеннолетнего ребенка за границу.

По ее словам, если ребенок путешествует только с мамой, то от папы не требуется согласие, и наоборот. Причем вне зависимости от того, в браке находятся родители или разведены. Главное, чтобы не было запрета на выезд, подчеркнула она.

Согласие же обоих родителей может понадобиться при поездках в некоторые страны, где требуется виза, например, в страны Шенгенской зоны, в США и в Канаду.



Мария Ярмуш адвокат Ребенку ставят визу только при наличии нотариального согласия второго родителя, что ребенок может выехать. А, например, для Турции согласия второго родителя не требуется.

Если ребенок едет с сопровождающими: родственниками, учителем, тренером, то достаточно будет оформить нотариальное согласие одного из родителей. В согласии должно быть указано: с кем едет ребенок, на какой срок и в какую страну.

Документы, необходимые для оформления нотариальной доверенности:



документы, удостоверяющие личности родителей и доверенного лица;

свидетельство о рождении ребенка (с 14 лет также паспорт);

свидетельство о браке или о смене имени (если фамилии ребенка и родителя отличаются);

Также перед отъездом родителям, которые хотят отправить своих детей за границу, следует заранее удостовериться в отсутствии у ребенка временного ограничения на выезд – у второго родителя или в миграционных подразделениях МВД России.