Нужно ли вводить в России новый вид алиментов

Министерство юстиции предложило ввести новый вид алиментов. Нововведение обяжет разведенных родителей дополнительно оплачивать жилье ребенку. Разбираемся, в чем суть законопроекта и зачем нужно его реализовывать.

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Дополнительные выплаты

Согласно законопроекту Минюста, для ребенка можно будет взыскивать дополнительные алименты на жилье с мамы или папы, проживающих отдельно от него. Но только при одновременном соблюдении трех условий. Во-первых, у несовершеннолетнего и у оставшегося с ним родителя не должно быть жилья. Кроме того, опекун с ребенком должны оказаться "в трудной жизненной ситуации". В-третьих, сам плательщик алиментов должен быть трудоспособным.

Решение о необходимости и размере дополнительных алиментов будет принимать только суд. При этом будут учитываться "материальное и семейное положение родителей, детей". Предполагается, что выплаты на жилье будут ежемесячными.

Согласно Семейному кодексу РФ, пока ребенок может рассчитывать на дополнительные алименты, только если он тяжело болен, нуждается в лечении или постороннем уходе. Однако также суд уполномочен взыскать с алиментщика дополнительные суммы на непредвиденные расходы, связанные, например, с переездом.

Есть ли подводные камни?

Нововведение Минюста 4 июня обсудили члены Совета при Президенте РФ по кодификации гражданского законодательства. Как рассказала Москве 24 заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор Лидия Михеева, принимавшая участие в заседании, Совет счел инициативу правильной.

"Это правильная идея… Если есть необходимость для ребенка снимать квартиру, то расходы на это должны включаться в алименты. Но пока остается открытым вопрос, нужно ли вносить поправки в действующее законодательство, так как суды уже имеют право взыскивать алименты в повышенном размере", – считает Михеева.

В свою очередь, адвокат, специалист по гражданскому праву Мария Ярмуш отметила, что у "инициативы две стороны: одна позитивная, другая негативная". А какая из них перевесит – пока непонятно.



Мария Ярмуш адвокат С одной стороны, включить в обязанность родителя обеспечение ребенка жильем – это очень хорошо. Как правило, при разводе дети остаются с матерью, а отец платит алименты. Причем жилье будет передаваться не в собственность, его необязательно приобретать. Ведь зачастую у алиментщиков нет собственной жилплощади.

По ее словам, у законопроекта в то же время "есть подводные камни". Во-первых, родители начнут ожесточенно биться за опеку, бесконечно судиться, перетягивая ребенка, словно канат, полагает эксперт. Например, отцу-алиментщику с собственным жильем проще жить с ребенком, чем выплачивать бывшей жене деньги на съемную квартиру.

"Мы видим это на примере стран, в которых уже действует такая законодательная норма. Опыт этих государств также показывает, что это нововведение не сократит количество разводов. Но упадет рождаемость. Взрослые будут долго искать себе подходящего партнера, обеспеченного своим жильем, с которым они не побоятся вступить в брак", – уверена Ярмуш.

Из-за этого, считает эксперт, деторождение, вероятно, будет сильно откладываться.



Алименты и неплательщики

Согласно действующему законодательству, алименты на детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно. На одного ребенка полагается четверть дохода алиментщика, на двух – треть, а на трех и более детей родителю приходится расходовать половину заработка.

К сожалению, некоторые родители находят способы не платить алименты. Кое-кого из них даже могут признать "злостными неплательщиками". Как пояснила Лидия Михеева, для того чтобы "заслужить" этот статус, родитель должен систематически уклоняться от платежей, скрывать доходы и прятаться от судебных приставов. Для таких алиментщиков в России предусмотрено уголовное наказание. Доктор юридических наук заметила, что в судебной практике такие разбирательства встречаются редко: как правило, вопрос удается урегулировать судебным приставам.

При этом с начала 2019 года приставы ограничили в выезде за рубеж почти 100 тысяч москвичей. Среди них числятся более 8300 неплательщиков алиментов, чья суммарная задолженность превысила 1,8 миллиарда рублей. Всего в этом году невыездными числятся 4,4 миллиона граждан.