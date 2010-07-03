Родительский комитет оценил идею введения нового вида алиментов в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец оценила инициативу Минюста обязать родителей в случае развода дополнительно оплачивать ребенку жилье.

По ее словам, предложение Минюста справедливое.

"В случае если один из родителей нетрудоспособен, трудоспособный родитель обязан обеспечить содержание ребенка… Могут возникнуть возражения, почему же суд не установил место проживания ребенка с трудоспособным родителем… Тут надо понимать, что каждый случай индивидуален", – сказала Волынец в беседе с RT.

Она отметила, что также нужно реализовать программы поддержки таких семей.

Также инициативу прокомментировала почетный адвокат РФ Людмила Айвар. По ее словам, действующие в РФ законы позволяют решить вопрос с жильем для детей разведенных родителей. Законодатель постарался защитить ребенка от выселения, если он зарегистрирован по месту жительства отца и квартира не является совместно нажитым имуществом. Айвар отметила, что новая инициатива Минюста необходима для защиты прав ребенка.

Ранее Минюст предложил после развода обязать родителя обеспечивать жильем своих детей, которые с ним не проживают. В законопроекте указано, что сумму ежемесячных выплат будет определять суд, "исходя из материального и семейного положения родителей, детей и иных заслуживающих внимания интересов сторон". Алиментщик при этом должен быть признан платежеспособным.