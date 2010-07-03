Сообщение о вспышке пневмонии в московском роддоме оказалось ложным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Информация о вспышке пневмонии среди новорожденных в родильном доме № 4 не подтвердилась. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"Ни одной вспышки инфекций среди новорожденных, связанной с оказанием медицинской помощи, в текущем году в роддоме не было", – заявили в службе.

Было проведено эпидемиологическое расследование. У девочки при рождении установлен диагноз врожденная пневмония. У ее мамы всю беременность эта болезнь протекала с осложнениями.

В роддоме проводились лабораторно-инструментальные исследования с отбором проб, обследование персонала. Однако инфекция не была выявлена.

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в родильном доме спокойная, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о вспышке внутриутробной пневмонии в роддоме № 4 при ГКБ имени Виноградова. Однако департамент здравоохранения Москвы эту информацию опроверг.

В ведомстве пояснили, что этот диагноз ставится новорожденным, у которых проявления инфекции в виде дыхательных нарушений диагностируются в первые 72 часа после рождения. Внутриутробная пневмония может возникнуть, если женщина во время беременности перенесла инфекционное заболевание (например, ОРВИ).

