Депздрав опроверг информацию о вспышке внутриутробной пневмонии в роддоме № 4

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Информация о вспышке внутриутробной пневмонии в роддоме №4 при ГКБ имени Виноградова не соответствует действительности, сообщили в пресс-служба департамента здравоохранения.
В ведомстве пояснили, что такой диагноз ставится новорожденным, у которых проявления инфекции в виде дыхательных нарушений диагностируются в первые 72 часа после рождения. Внутриутробная пневмония может возникнуть, если женщина во время беременности перенесла инфекционное заболевание, например, ОРВИ.
"Врожденная пневмония не передается от ребенка к ребенку, а передается ребенку только от матери в период беременности, что исключает возможность возникновения вспышки данного заболевания", – заявили в пресс-службе.
По данным департамента, в период с 31 августа по 6 сентября в палате интенсивного наблюдения родильного дома №4 с диагнозом внутриутробная пневмония находились двое детей – один ребенок находится в палате интенсивного наблюдения, а второго перевели в другую больницу.
"Подчеркиваем, в течение 10 лет вспышки инфекций среди новорожденных и женщин не было", – добавили в ведомстве.
В свою очередь, главный эпидемиолог учреждения Галина Тарасова сообщила ТАСС, что роддом работает в обычном режиме. Она заявила, что внутриутробные инфекции в принципе не могут быть связаны с работой роддома, поскольку являются именно внутриутробными.
Ранее СМИ сообщали об эпидемии внутриутробной пневмонии в московском роддоме № 4. Якобы с 31 августа такой диагноз подтвердился у пятерых новорожденных, и сейчас они находятся в тяжелом состоянии.
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