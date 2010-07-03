В столице создали онлайн реестр детских прививок

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве создали первый электронный реестр детских прививок, рассказал замглавы столичного департамента здравоохранения Андрей Старшинин. Проблемы вакцинации и защиты москвичей, в первую очередь детей, от инфекционных заболеваний обсудили депутаты, руководители федеральных служб, и представители общественности в рамках круглого стола в Общественной палате Москвы. Об этом сообщает пресс-служба организации.
По словам специалистов, эпидемиологическую картину в столице можно назвать благоприятной. Тем не менее председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков отметил, что и сейчас важно активно информировать горожан о пользе и необходимости вакцинации.
По словам Андрея Старшинина, отныне все данные о профилактических прививках детей поступают в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему. Она содержит базу данных, в которой – 150 наименований зарегистрированных в РФ вакцин. Электронный реестр позволяет увидеть общую картину по детским прививкам: например, сейчас своевременно привиты более 65% юных москвичей. Согласно данным той же системы, от вакцинации без объективных причин полностью или частично отказались родители 9% детей, то есть примерно 174 тысяч человек. Медицинский отвод у них отсутствует, уточнили специалисты.
Кроме того, как отметили в Общественной палате Москвы, цифровизация реестра наглядно показала риски возникновения инфекций среди детей дошкольного и школьного возраста. По предварительным данным, общее количество групп школьников и дошкольников, где не привиты более 50% ребят, составляет: по кори – 7,4%, по краснухе – 7,9%.
В этом году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые включила отказ от прививок в список глобальных угроз человечеству, поставив его в один ряд с войнами, загрязнением природы и другими опасностями.
4 сентября в Москве стартовала ежегодная кампания по вакцинации против гриппа. Открылись 65 пунктов мобильной вакцинации. Там все желающие могут сделать прививку бесплатно в удобное время, не посещая поликлинику. Уже в первый день вакцинацию прошли свыше пяти тысяч москвичей.
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