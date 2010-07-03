Более 20 млн прививок от гриппа сделали москвичи за три года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За последние три года проведения масштабной вакцинации против гриппа было сделано более 20 миллионов прививок. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"За три года в мобильных пунктах горожане сделали 670 тысяч прививок. Так, в 2016 году вакцину получили более 117 тысяч человек, а в 2017 году – уже более 237 тысяч. В прошлом году от гриппа в мобильных пунктах вакцинации привились свыше 317 тысяч", – говорится в сообщении.

Масштабная прививочная кампания против гриппа стартовала 4 сентября. Сделать бесплатную прививку можно не только в поликлиниках, но и мобильных пунктах вакцинации. Всего их открылось 65.

Нужно лишь предъявить медикам паспорт гражданина России, затем они измерят температуру и попросят заполнить информированное согласие. Прививочные кабинеты в поликлиниках и мобильные пункты вакцинации работают с 8:00.

31 прививочный пункт заработал возле 29 станций метро, три – у станций МЦК, один – рядом с железнодорожной платформой и еще два – во флагманских центрах госуслуг "Мои документы". Помимо этого, прививки можно сделать в столичных парках – в 28 павильонах "Здоровая Москва", которые открыты ежедневно с 08:00 до 22:00.

