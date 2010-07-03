Более 5 тысяч москвичей сделали прививки от гриппа

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Заместитель руководителя столичного департамента здравоохранения Андрей Старшинин сообщил, что в первый день прививочной кампании вакцинацию от гриппа прошли более пяти тысяч горожан, передает Агентство "Москва".
"Это несколько больше, чем в прошлом году по первому дню старта. Я сегодня сам заехал в один из таких пунктов и привился от гриппа, заняло это всего пять минут", – уточнил Старшинин.
Всероссийская прививочная кампания против гриппа стартовала 2 сентября. По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, в этом году привить планируют не менее 45% населения.
В Москве сделать прививку можно бесплатно в городских поликлиниках, а также в 65 пунктах мобильной вакцинации. На станциях метро оборудован 31 прививочный пункт, еще три – на станциях Московского центрального кольца, один – на железнодорожной платформе и два – во флагманских центрах госуслуг "Мои документы". Кроме того, точки вакцинации можно найти в парках города, они работают в 28 павильонах "Здоровая Москва" с 8:00 до 22:00.
Всего за три года проведения масштабной вакцинации против гриппа москвичам сделали 670 тысяч прививок в мобильных пунктах. Так, в 2016 году вакцину получили более 117 тысяч человек, в 2017 году – более 237 тысяч, а в прошлом году – уже свыше 317 тысяч столичных жителей.
"Это наш город": в столице стартовала вакцинация против гриппа
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: