Стартовала всероссийская прививочная кампания против гриппа

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Роспотребнадзор дал официальный старт всероссийской прививочной кампании против гриппа, передает Агентство "Москва".
В ведомстве отметили, что грипп остается одним из самых опасных вирусных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, так как может одновременно поражать большие массы населения. Каждый год в период сезонных эпидемий гриппом болеет 5-10% всего населения планеты – это порядка миллиарда человек.
По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, основным и самым эффективным способом профилактики заболевания является вакцинация. В этом году привить планируют не менее 45% населения. Особое внимание уделят тем, кто входит в группы риска, – беременным женщинам, детям, людям, страдающим от хронических заболеваний, лицам старше 60 лет и медицинским работникам.
Попова добавила, что лучше всего делать прививки в период с сентября по ноябрь, за две-три недели до начала роста заболеваемости, чтобы иммунитет успел сформироваться до эпидемического подъема.
В Москве привиться можно будет бесплатно с 4 сентября в городских поликлиниках, а также в 65 пунктах мобильной вакцинации, сообщает портал мэра и правительства столицы.
На станциях метро оборудуют 31 прививочный пункт, еще три – на станциях Московского центрального кольца, один – на железнодорожной платформе и два – во флагманских центрах госуслуг "Мои документы". Кроме того, точки вакцинации можно будет найти в парках города, работать они будут в 28 павильонах "Здоровая Москва" с 8:00 до 22:00.
Чтобы пройти вакцинацию, при себе нужно будет иметь паспорт. Перед прививкой врачи измерят температуру и предложат заполнить анкету. Сделать прививку можно по предварительной записи. Вся процедура займет 10-15 минут.
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