В Москве запустят производство медицинских изделий для стомированных пациентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве до конца этого года будет проведен конкурс для инвесторов для запуска производства медицинских изделий для стомированных пациентов. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

"Планируем запустить в Москве производство медицинских изделий для стомированных пациентов. Стома, как правило, следствие онкологических заболеваний – отверстие на теле, которое требует особого ухода, зачастую пожизненно. Мы хотим выпускать более доступные российские аналоги. До конца года проведем конкурс среди инвесторов", – пишет мэр Москвы.

Планируется предоставить налоговые льготы, помещения или землю. Собянин отметил, что это будет третий офсетный контракт, когда город создает условия для производства, а инвестор – товары для государственных нужд. Два предыдущих контракта были заключены в фармацевтике.

С 2020 года в столице планируется начать ремонт 135 поликлиник. Мэр уточнил, что вместе с этим разворачивается работа по информатизации поликлинического звена и стационаров, чтобы они работали как единое целое.

4 сентября в Москве началась масштабная вакцинация. Бесплатные прививки от гриппа можно сделать в городских поликлиниках, специальных пунктах у станций метро, павильонах "Здоровая Москва" в центрах госуслуг "Мои документы".

