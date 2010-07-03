В Москве запустят производство медицинских изделий для стомированных пациентов

14:05
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве до конца этого года будет проведен конкурс для инвесторов для запуска производства медицинских изделий для стомированных пациентов. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".
"Планируем запустить в Москве производство медицинских изделий для стомированных пациентов. Стома, как правило, следствие онкологических заболеваний – отверстие на теле, которое требует особого ухода, зачастую пожизненно. Мы хотим выпускать более доступные российские аналоги. До конца года проведем конкурс среди инвесторов", – пишет мэр Москвы.
Планируется предоставить налоговые льготы, помещения или землю. Собянин отметил, что это будет третий офсетный контракт, когда город создает условия для производства, а инвестор – товары для государственных нужд. Два предыдущих контракта были заключены в фармацевтике.
С 2020 года в столице планируется начать ремонт 135 поликлиник. Мэр уточнил, что вместе с этим разворачивается работа по информатизации поликлинического звена и стационаров, чтобы они работали как единое целое.
4 сентября в Москве началась масштабная вакцинация. Бесплатные прививки от гриппа можно сделать в городских поликлиниках, специальных пунктах у станций метро, павильонах "Здоровая Москва" в центрах госуслуг "Мои документы".
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