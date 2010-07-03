Ремонт 135 поликлиник планируется начать с 2020 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 2020 года в Москве планируется начать ремонт 135 поликлиник, нуждающихся в модернизации. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он посетил Диагностический клинический центр № 1 на юго-западе города.

"Мы провели фронтальную ревизию всей материальной базы наших поликлиник как центральных, так и филиалов. Определили ремонт, реконструкцию, модернизацию 135 поликлинических зданий – это почти треть всей амбулаторной сети. Определили техническое задание, объем необходимой закупки медицинского оборудования, графики и приступили к проектированию этих работ. Со следующего года большими блоками по 30-50 поликлиник ежегодно будет проводиться ремонт", – сказал Собянин.

Он добавил, что это сложная задача, которая требует от руководителей поликлиник максимального внимания. "Не прерывать технологический процесс, прием пациентов, в то же время качественно провести модернизацию своих поликлиник", – пояснил он.

Кроме того, уточнил Собянин, одновременно разворачивается работа по информатизации как поликлинического звена, так и стационаров, чтобы они работали как единое целое.

"Электронные карты пациентов, которые сегодня уже загружаются, рентгеновские снимки, лабораторные исследования – тоже большая работа, которая требует от поликлиник выкладки всего массива данных электронных карт, чтобы они стали живыми и уже со следующего года полноценно были помощниками как врачей, так и пациентов", – добавил мэр.

ДКЦ № 1 является многопрофильным амбулаторным учреждением, обсуживающим более 274 тысяч человек. К нему относятся в первую очередь взрослое население районов Коньково, Зюзино, Теплый стан, Обручевский. В состав ДКЦ входят головное здание, клинико-диагностическая лаборатория и пять филиалов (поликлиники № 33, 74, 84, 203, 205). В центр входят 23 отделения амбулаторного приема и шесть диагностических отделений.

Лаборатория проводит исследования на современном автоматизированном лабораторном оборудовании для пациентов, проходящих медицинское обследование в "летних поликлиниках", работающих в московских парках. Результаты поступают в электронную медицинскую карту и на электронную почту пациента.

Центр использует стационарзамещающие технологии. В дневном стационаре на 82 койки проходят лечение больные с кардиологическими, пульмонологическими, гастроэнтерологическими и другими заболеваниями. В 2019 году также организована работа дневного стационара онкологического профиля.

В центре работает 361 врач (в том числе три доктора и 45 кандидатов медицинских наук) и 383 медицинских сестры. Четыре сотрудника ДКЦ имеют статус "Московский врач" по специальностям терапия, врач общей практики и хирургия.

С марта 2018 года ДКЦ № 1 реализует первый и второй этапы пилотного проекта "Скрининг рака молочной железы с помощью маммографии". Маммографическому исследованию подлежат женщины 50-69 лет без симптомов заболевания молочных желез, признаков поражения кожных покровов молочных желез и пальпируемых образований, с отсутствием рака молочной железы в анамнезе, прошедшие маммографию более двух лет назад.

При наличии подозрений на злокачественное новообразование пациенткам проводятся диагностическая пункция под контролем УЗИ молочных желез, дуктография, кор-биопсия. За 2018 году было выявлено 48 злокачественных новообразований.

Отделение лучевой диагностики ДКЦ № 1 признано лидером лучевой диагностики по итогам Всероссийского рейтинга отделений лучевой диагностики в 2018 и 2019 годах.

В отделении компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии проводится низкодозовая компьютерная томография легких. Она позволяет выявить на ранних стадиях туберкулез и онкологические заболевания.

Отделение медицинской профилактики получило грант департамента здравоохранения в номинации "Лучшее отделение медицинской профилактики" по итогам работы 2017 и 2018 годов.

Также в ДКЦ № 1 работают школы по обучению пациентов, страдающих бронхиальной астмой, сахарным диабетом, гипертонической болезнью, хронической сердечной недостаточностью, хронической обструктивной болезнью легких, цереброваскулярной болезнью, болезнью Паркинсона, рассеянным склерозом, хроническим панкреатитом, школы профилактики заболеваний молочной железы.

