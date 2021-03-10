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Общество

09:36

Стоматолог опровергла миф о пользе творога для эмали

медицина общество

Фото: depositphotos/magone

Директор Института стоматологии имени Боровского Сеченовского университета Ирина Макеева рассказала, что вопреки распространенному мнению творог и другие молочные продукты не способствуют укреплению зубной эмали. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"У взрослого человека эмаль уже полностью сформирована и употребление творога для ее укрепления не поможет. Нужны специальные средства для местного применения", – пояснила специалист.

Макеева рассказала о зубных пастах, которые содержат кальций, фториды и гидроксиапатит. Также она посоветовала принимать реминерализующие жидкости, которые усиливают насыщение эмали минеральными компонентами.

Кроме того, врач развеяла миф о том, что ириски "вытаскивают" пломбы. По ее словам, все зависит от профессионализма стоматолога.

"Если пломба плохо держится в зубе, ириска ее действительно вытащит, но, если врач постарался, пломбе ириска не страшна", – сказала она.

Ранее стоматолог посоветовала не чистить зубы сразу после приема кислых фруктов, чтобы не спровоцировать повреждение тонкого слоя эмали.

"Городской стандарт": вкусная зубная паста

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