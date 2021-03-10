Стоматолог опровергла миф о пользе творога для эмали

Фото: depositphotos/magone
Директор Института стоматологии имени Боровского Сеченовского университета Ирина Макеева рассказала, что вопреки распространенному мнению творог и другие молочные продукты не способствуют укреплению зубной эмали. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"У взрослого человека эмаль уже полностью сформирована и употребление творога для ее укрепления не поможет. Нужны специальные средства для местного применения", – пояснила специалист.
Макеева рассказала о зубных пастах, которые содержат кальций, фториды и гидроксиапатит. Также она посоветовала принимать реминерализующие жидкости, которые усиливают насыщение эмали минеральными компонентами.
Кроме того, врач развеяла миф о том, что ириски "вытаскивают" пломбы. По ее словам, все зависит от профессионализма стоматолога.
"Если пломба плохо держится в зубе, ириска ее действительно вытащит, но, если врач постарался, пломбе ириска не страшна", – сказала она.
Ранее стоматолог посоветовала не чистить зубы сразу после приема кислых фруктов, чтобы не спровоцировать повреждение тонкого слоя эмали.
"Городской стандарт": вкусная зубная паста
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: