Врач предупредил о возможных необратимых поражениях почек после COVID-19

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Нефролог клиники ревматологии, внутренних и профессиональных болезней имени Тареева, доцент кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Николай Буланов предупредил, что проблемы с почками после коронавируса могут приобрести хронический характер. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"У части пациентов с острым повреждением почек, к сожалению, полного восстановления за время пребывания в стационаре мы не наблюдаем. И у таких пациентов, к сожалению, возможна ситуация, при которой функция почек не восстановится до исходных значений", – рассказал Буланов.
Он также отметил, что острое повреждение может проявиться и у тех пациентов, у которых почки были ранее абсолютно здоровы. По словам специалиста, точный механизм поражения почек пока не до конца ясен и требует дополнительного изучения.
В Минздраве РФ сообщили, что проблемы с почками при коронавирусной инфекции увеличивают риск летального исхода. На данный момент статистика говорит о 25–30% пациентов с острым повреждением почек.
Ранее врачи рассказали, какие симптомы могут указывать на образование камней в почках. Исследования Национального института диабета показали, что основными признаками образования камней являются острая боль в спине или в нижней части живота. Однако, помимо них, есть и более тревожные симптомы, которые требуют немедленного вмешательства врачей.
В Минздраве допустили запуск процессов старения из-за коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: