Врач предупредил о возможных необратимых поражениях почек после COVID-19

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Нефролог клиники ревматологии, внутренних и профессиональных болезней имени Тареева, доцент кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Николай Буланов предупредил, что проблемы с почками после коронавируса могут приобрести хронический характер. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"У части пациентов с острым повреждением почек, к сожалению, полного восстановления за время пребывания в стационаре мы не наблюдаем. И у таких пациентов, к сожалению, возможна ситуация, при которой функция почек не восстановится до исходных значений", – рассказал Буланов.

Он также отметил, что острое повреждение может проявиться и у тех пациентов, у которых почки были ранее абсолютно здоровы. По словам специалиста, точный механизм поражения почек пока не до конца ясен и требует дополнительного изучения.

В Минздраве РФ сообщили, что проблемы с почками при коронавирусной инфекции увеличивают риск летального исхода. На данный момент статистика говорит о 25–30% пациентов с острым повреждением почек.

Ранее врачи рассказали, какие симптомы могут указывать на образование камней в почках. Исследования Национального института диабета показали, что основными признаками образования камней являются острая боль в спине или в нижней части живота. Однако, помимо них, есть и более тревожные симптомы, которые требуют немедленного вмешательства врачей.

