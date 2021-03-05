Медики выявили отложенный побочный эффект вакцины Moderna

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Выявлен отложенный побочный эффект вакцины Moderna. Об этом сообщается в журнале New England Journal of Medicine.

По данным американских медиков, вакцина более чем через 10 дней после введения вызывает кожные воспаления и высыпания.

"Мы сообщаем о серии из 12 пациентов с подобными реакциями, все из которых появляются рядом с местом инъекции уже после полного рассасывания локальных и системных симптомов, ассоциирующихся с вакцинацией", – утверждается в публикации.

В материале уточняется, что в среднем побочный эффект наблюдается на восьмой день после введения первой дозы препарата. При этом всего реакция возникала у пациентов в диапазоне от 4 до 11 дней.

Журнал также опубликовал таблицу, на которой имеются снимки пораженных мест 12 пациентов. Несмотря на возникшую реакцию, все пациенты получили вторую дозу препарата. После второго укола лишь три человека пожаловались на кожные воспаления похожей интенсивности, еще трое пациентов заявили о более мягкой реакции.

Ранее паралич лицевого нерва произошел у 13 израильтян после вакцинации препаратом Pfizer. В Минздраве страны рекомендовали отсрочить введение второй прививки до тех пор, пока симптомы не уйдут.