Эксперт назвала основную проблему, связанную с ВИЧ-инфекцией в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

ВИЧ поддается лечению менее чем у половины пациентов. Это осложняет ситуацию с распространением инфекции, заявила старший научный сотрудник Федерального центра СПИД при Роспотребнадзоре Наталья Ладная в прямом эфире в рамках кампании "Разберемся в вакцинах вместе", организованной Российским обществом "Знание".

По ее словам, из расчета на 100 тысяч человек в России количество ВИЧ-инфицированных в 10 раз выше, чем во всех государствах Европейского союза. В прошлом году заболеваемость была ниже, однако по-прежнему слишком высока: 60 тысяч случаев против 25 тысяч в ЕС.

Она отметила, что с 1987 года в России выявили 1,5 миллиона человек с подтвержденным диагнозом "ВИЧ", с тех пор от инфекции скончались 400 тысяч из них.

Между тем Минздрав РФ ранее сообщал, что за последние пять лет заболеваемость вирусом иммунодефицита человека в России из расчета на 100 тысяч населения снизилась почти в два раза. Так, в 2015 году этот показатель составил 68,5, в 2020-м – 35,8.

Наибольшее число россиян, у которых впервые выявили ВИЧ в прошлом году, проживают Кемеровской и Тюменской областях, а также в Пермском крае. Меньше всего таких диагнозов зафиксировано в Калмыкии, Чечне и Смоленской области.

