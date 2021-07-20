Ученые разработали и запатентовали новый способ лечения ВИЧ

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Специалисты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ разработали и запатентовали новый эффективный способ лечения больных ВИЧ. Об этом сообщает РИА Новости.
Новый метод лечения заключается в том, что через полгода пациенты переходят на двойную терапию, вместо тройной, поскольку через шесть месяцев первичного лечения формируется собственный иммунитет против ВИЧ.
"В 90% схем лечения входит препарат "Тенофовир", имеющий долгосрочную токсичность в отношении воздействия на почки и кости. Новый метод лечения заключается в том, что на старте применяется тройная схема, включающая "Тенофовир", а через шесть месяцев после достижения первичной эффективности лечения пациенты переводятся на двойную схему: "Долутегравир" и "Эмтрицитабин", – говорится в сообщении.
Эксперты напоминают, что полностью вылечиться от данного заболевания невозможно, поэтому пациенты получают препараты пожизненно. Предложенная российскими учеными схема лечения, подчеркивают разработчики, обладает возможной долгосрочной переносимостью и эффективностью.
"Ранее такого подхода к лечению больных не существовало, авторам выдан патент на изобретение", – сказано в сообщении.
Ранее специалисты Калифорнийского университета в Сан-Франциско установили, что люди с ВИЧ в два раза чаще умирают от внезапной остановки сердца. В рамках исследования также удалось выяснить, что у таких пациентов чаще бывает фиброз сердца, который может увеличить риск смерти.
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